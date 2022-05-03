Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022 sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı uğurlandı ve bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslüman alemi bayram boyunca sevdiklerini ziyaret edecek ve Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz öğrenmek istiyor. Her bayram olduğu gibi bu sene de bazı otoyollar ve köprülerden geçiş bedava olacak. Ayrıca bayramda paralı yolların geçiş ücretleri de haberimizde yer alıyor.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak ancak ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.
Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.