Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022 sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı uğurlandı ve bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslüman alemi bayram boyunca sevdiklerini ziyaret edecek ve Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz öğrenmek istiyor. Her bayram olduğu gibi bu sene de bazı otoyollar ve köprülerden geçiş bedava olacak. Ayrıca bayramda paralı yolların geçiş ücretleri de haberimizde yer alıyor.