Bayramda BİM açık mı 2021? Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken bayram boyunca marketlerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Vatandaşlar güncel market çalışma saatlerini, günlerini öğrenerek evinin ihtiyaçlarını almak için planlama yapmak istiyor. Peki, BİM marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? BİM bayramda açık mı,kapalı mı? BİM marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!