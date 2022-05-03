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    • Haberler
    • 03.05.2022 12:15
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    • 03.05.2022 12:16
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    BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022? 3,4 Mayıs'ta semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

    Ramazan Bayramı'nda en çok merak edilen konuların başında pazarların kurulup kurulmayacağı sorusu geliyor. Bayram boyunca pazarlar açık mı, kurulacak mı merak konusu oldu. Peki 3,4 Mayıs'ta semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da bayramda pazar kurulur mu? BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022? İşte yanıtları...

    BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022?

    Megakent İstanbul, başkent Ankara ve diğer illerde bayramda pazarlar kurulacak mı merak ediliyor. Alışverişini semt pazarlarından yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022? 3,4 Mayıs'ta semt pazarları kurulacak mı?' soruları sıklıkla sorgulanıyor. Peki konuy ilişkin bir bilgi var mı? İşte detaylar...

    BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022?

    Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.

    2,3,4 MAYIS'TA SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?

    81 ilde belirli günlerde semt pazarları kurulmaktadır. Her il ve ilçede farklı günlerde kurulan pazarlar bayram süreci boyunca kapalı olacaktır. Diğer günler ise açıktır.
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