BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022? 3,4 Mayıs'ta semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022?

Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.

2,3,4 MAYIS'TA SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?

81 ilde belirli günlerde semt pazarları kurulmaktadır. Her il ve ilçede farklı günlerde kurulan pazarlar bayram süreci boyunca kapalı olacaktır. Diğer günler ise açıktır.