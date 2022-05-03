Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri? Bayramda marketler kaça kadar açık?

3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri haberimizde! 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı geride bıraktığımız şu günlerde Ramazan Bayramı kutlanıyor. 2,3,4 Mayıs'ta bayram kutlamaları devam edecek. Toplamda 3 gün sürecek bayram dolayısıyla resmi kurumlar kapalı olacak. Zincir marketlerde alışveriş yapmak isteyenler de 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık?
BAYRAMIN 2. GÜNÜ A101-BİM-ŞOK-MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?
Bayramın ikinci gününden itibaren yani 3 ve 4 Mayıs'ta BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa açık olacak.
BAYRAMDA A101-BİM-ŞOK-MİGROS MARKETLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.
MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.