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    • Haberler
    • 03.05.2022 10:59
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    • 03.05.2022 11:12
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    Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri? Bayramda marketler kaça kadar açık?

    Ramazan Bayramı'nın 2. günü bugün kutlanıyor. Bayram ziyaretleri devam ederken vatandaşlar market alışverişlerine de devam ediyor. Bayramın 1. günü zincir marketler kapalıydı. 2.günü için de aynı durum söz konusu mu merak ediliyor. Peki Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS- Carrefoursa çalışma saatleri nasıl? Bayramda marketler kaça kadar açık? İşte yanıtları...

    BAYRAMIN 2. GÜNÜ A101-BİM-ŞOK-MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?

    3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri haberimizde! 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı geride bıraktığımız şu günlerde Ramazan Bayramı kutlanıyor. 2,3,4 Mayıs'ta bayram kutlamaları devam edecek. Toplamda 3 gün sürecek bayram dolayısıyla resmi kurumlar kapalı olacak. Zincir marketlerde alışveriş yapmak isteyenler de 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık?

    BAYRAMIN 2. GÜNÜ A101-BİM-ŞOK-MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?

    Bayramın ikinci gününden itibaren yani 3 ve 4 Mayıs'ta BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa açık olacak.

    BAYRAMDA A101-BİM-ŞOK-MİGROS MARKETLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

    A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
    A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

    BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
    BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

    MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
    En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

    Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

        ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
        ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.
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        Haberler Haberler Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri? Bayramda marketler kaça kadar açık?
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