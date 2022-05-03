Bayramın 2. günü A101-BİM-ŞOK-MİGROS saat kaçta açılıp, kapanıyor? 3 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri? Bayramda marketler kaça kadar açık?

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.