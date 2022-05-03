👐Bayramda hangi dualar ve sureler okunur? 🙏Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur? Çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Âlem-i İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı birbirine yaklaştır! Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım!

Birlikte yaşadığımız dünyamız ve tüm mahlûkat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Bu emanetin gereği olarak mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Bu bayram sabahı hürmetine; ortak evimiz olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar!

Âlemlere rahmet Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin "Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz" şeklindeki duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım!