TARIK ALTUN BULUNDU MU? Kars'ta kaybolan Tarık Altun kimdir, kaç yaşında?

AMCADAN AÇIKLAMA: SAAT 17'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatırken iki gruba ayrıldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz büyükbaş hayvanları getirirken danaları da küçük kuzenlerim getiriyordu. Biz köye döndüğümüzde küçük kuzenlerime yardım etmek için yanlarına gittim, Tarık'ın eve gitmediğini öğrendim. Bunun üzerine aramaya başladım, babam ve amcamı aradım. Saat 17.00'den beri haber alınamıyor. Hava biraz sisliydi, yağmur da şiddetli yağınca yolunu kaybetmiş olabilir."