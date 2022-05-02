3 Mayıs Salı benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...

Ramazan Bayramı idrak edilirken bol bol gezen, misafirliğe giden vatandaşlar akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 3 Mayıs Salı benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ülke genelinde milyonlarca araç sahibi var ve en merak edilen konular arasında akarkayıt fiyatları yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) benzin ve motorine zam ya da indirim geldiğinde duyuruyor ve güncel bir fiyat farklılığı olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.