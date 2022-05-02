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    • Ekonomi
    • 03.05.2022 09:12
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    • 03.05.2022 09:12
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    E-devlet'ten hemen kontrol edin! Kim kaç para alacak? Geri ödemesiz en az 12.000 TL'den fazla para veriliyor!

    Doğum yardımında kişilerin yardım ücretleri maaşları üzerinden hesaplanacak olup 112 gün üzerinden verilecek. Hem de bu yardımın tamamıyla geri ödemesiz olacağı remi açıklama ile duyuruldu. Genel olarak bu yardımlar ise şu şekildedir. Çocuk parası, doğum yardımı, süt ya da emzirme parası, kreş parası ve son olarak da yarım günlük iş parası.

    takvim.com.tr
    Geri ödemesiz en az 12.000 TL’den fazla para veriliyor!

    2022 senesi itibari ile devlet yardımlarına zam geldi. Yardım şartlarını taşıyan her vatandaş en az 12.000 TL yardım ücreti alabilecek. Ödemeler İŞKUR ve SSK kurumları doğrultusundan yapılacak. Geri ödemesiz bir şekilde yapılacak ödeme amacıyla olabildiğince kolay bir müracaat tekniği bulunuyor. Böylece 12 bin TL'den çok miktarda bir destek almanız da olası oluyor!

    Yardım Miktarları Nasıl Öğrenilir ve Başvuru Nasıl Yapılır?

    Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar yardım şartlarını ve müracaatlarını e-devlet üzerinden yapacaklar. İlk olarak tespit edilen şifre ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sonrasında arama kısmına SSK yardım müracaat yazıp sorgulatmaları gerekiyor.

    Arama sonunda karşınıza çıkan adreste ki formu dikkatli ve kusursuz bir şekilde doldurup müracaat yapabilirisiniz. Bu işlemin sonrasında müracaatının kabul edilmesi halde alıncak yardım parasını da öğrenebilirsiniz. Başvurular genel olarak 15 ile 30 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Hem de kişilerin tek bir müracaat hakları da bulunmamaktadır. Başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar gelişen günlerde tekrara müracaat da bulunabilirler.

        Çoğul Gebelikte Yardım Parası Nereden Alınacak?

        Aktif olarak SSK üzerinden çalışan kadınlar, ilk doğumda 2 ay yarım gün çalışarak tam maaş alabilmektedir. İkinci doğumda ise 4 ay ve ileri doğumlarda ise 6 ay yarım gün çalışmaları gerekmektedir. Engelli çocuğu olan kadınlar amacıyla ise bu vakit 12 ay olarak belirlendi.
        Çoğul gebelikte ise hal biraz farklılık göstermektedir.

        Çoğul gebelikte bundan sonra ek olarak 30 gün eklenecek. Bu annenin maaşının yarısını işveren yarısını da İŞKUR ödeyecek. Hem de maaşlarda rastgele bir şekilde damga vergi kesintisi de olmayacak.

        İŞKUR'dan kadınlara yardımlar

        İŞKUR İEP kurslarına katılan ve işsiz olan ev hanımlarına günlük 179 TL'ye ulaşan harçlık ödemesiyle kurs sağlanır. Kurs zamanı sona erdiğinde işverenler talep ettikleri alanda meslek sahibi olmuş bayanlara istihdam sağlarlar.

        İŞKUR MEK kursları da bayanlara günlük 106 TL ile kurs olanağı sunar. MEK kursları istihdam garantilidir. Fakat birtakım işverenler yüzde 50 istihdam garantili kurs açarlar. Bu halde günlük 65TL ödeme yapılır. İstihdam hali ise kurs sonucunda belli olur.
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        Haberler Ekonomi E-devlet'ten hemen kontrol edin! Kim kaç para alacak? Geri ödemesiz en az 12.000 TL'den fazla para veriliyor!
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