E-devlet'ten hemen kontrol edin! Kim kaç para alacak? Geri ödemesiz en az 12.000 TL'den fazla para veriliyor!

Çoğul Gebelikte Yardım Parası Nereden Alınacak?

Aktif olarak SSK üzerinden çalışan kadınlar, ilk doğumda 2 ay yarım gün çalışarak tam maaş alabilmektedir. İkinci doğumda ise 4 ay ve ileri doğumlarda ise 6 ay yarım gün çalışmaları gerekmektedir. Engelli çocuğu olan kadınlar amacıyla ise bu vakit 12 ay olarak belirlendi.

Çoğul gebelikte ise hal biraz farklılık göstermektedir.

Çoğul gebelikte bundan sonra ek olarak 30 gün eklenecek. Bu annenin maaşının yarısını işveren yarısını da İŞKUR ödeyecek. Hem de maaşlarda rastgele bir şekilde damga vergi kesintisi de olmayacak.