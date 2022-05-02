E-devlet'ten hemen kontrol edin! Kim kaç para alacak? Geri ödemesiz en az 12.000 TL'den fazla para veriliyor!

2022 senesi itibari ile devlet yardımlarına zam geldi. Yardım şartlarını taşıyan her vatandaş en az 12.000 TL yardım ücreti alabilecek. Ödemeler İŞKUR ve SSK kurumları doğrultusundan yapılacak. Geri ödemesiz bir şekilde yapılacak ödeme amacıyla olabildiğince kolay bir müracaat tekniği bulunuyor. Böylece 12 bin TL'den çok miktarda bir destek almanız da olası oluyor!
Yardım Miktarları Nasıl Öğrenilir ve Başvuru Nasıl Yapılır?
Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar yardım şartlarını ve müracaatlarını e-devlet üzerinden yapacaklar. İlk olarak tespit edilen şifre ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sonrasında arama kısmına SSK yardım müracaat yazıp sorgulatmaları gerekiyor.
Arama sonunda karşınıza çıkan adreste ki formu dikkatli ve kusursuz bir şekilde doldurup müracaat yapabilirisiniz. Bu işlemin sonrasında müracaatının kabul edilmesi halde alıncak yardım parasını da öğrenebilirsiniz. Başvurular genel olarak 15 ile 30 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Hem de kişilerin tek bir müracaat hakları da bulunmamaktadır. Başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar gelişen günlerde tekrara müracaat da bulunabilirler.