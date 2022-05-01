2 Mayıs Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta? 🙌Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman?

Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta? 🙌Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman? Diyanet il il 2022 Ramazan Bayramı namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gaziantep, Kocaeli, Mersin'de yaşayan Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında camilere giderek namazını kılacak olan vatandaşların merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.
GAZİANTEP KOCAELİ MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Gaziantep: 06:06
Kocaeli: 06:31
Mersin: 06:17
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.