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    • Haberler
    • 01.05.2022 09:50
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    • 01.05.2022 09:50
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    2 Mayıs Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta? 🙌Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman?

    Türkiye genelinde Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Kendi ilinde bayram namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar saat bilgisini öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı'na kavuşuyor olmanın iç huzurunu yaşayan İslam alemi bayram sabahı ilk ezan ile camilere giderek cemaatle birlikte namaz ibadetini yerine getirecek. Diyanet'in açıkladığı il il 2022 Ramazan Bayramı namazı saatlerini haberimizde derledik. Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman? Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve diğer illerin Ramazan Bayramı namazı saatleri nedir?

    takvim.com.tr
    Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta?

    Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta? 🙌Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman? Diyanet il il 2022 Ramazan Bayramı namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gaziantep, Kocaeli, Mersin'de yaşayan Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında camilere giderek namazını kılacak olan vatandaşların merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

    GAZİANTEP KOCAELİ MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Gaziantep: 06:06

    Kocaeli: 06:31

    Mersin: 06:17

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    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

        Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
        Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
        Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
        Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:
        "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."
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        Haberler Haberler 2 Mayıs Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı saat kaçta? 🙌Gaziantep, Kocaeli, Mersin bayram namazı ne zaman?
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