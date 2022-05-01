AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER! Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe Günü'nde hangi dualar ve sureler okunur? İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır: "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Arefe 1 Mayıs Pazar günü eda edilecek. 2 Mayıs Pazartesi günü de Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak.
3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü
4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü
ARİFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER!
- Arife günü, sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
- Arife günü oruç tutulmalıdır.
- Her gün olduğu gibi arife gününde de dine uygun davranılmalı, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
- Arife günü birçok kez tövbe ve istiğfar edilmelidir.
- Arife günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması önerilir.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) ARİFE GÜNÜNDE OKUDUĞU DUA
Peygamber Efendimiz arife gününde bu duayı okurdu:
Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî
Türkçe Anlamı:
Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak özellikle mübarek gün ve gecelerde daha da önemlidir. Salavat getiren kişinin günahlarının affedilmesine neden olur. Sıkıntıları giderilir, fakirlik görmez.
Salavat: ''Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim''
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)