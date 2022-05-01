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    • Haberler
    • 01.05.2022 09:50
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    • 01.05.2022 09:50
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    🙏Arefe gününde hangi dualar okunur? AMAN DİKKAT! Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti... 🙌Arefe günü duası nasıl yapılır?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Arefe günü duası nasıl yapılır? 🙏Arefe gününde hangi dualar okunur sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine çok az bir zaman kalmışken Arefe gününde de bol bol ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam dünyası okunacak dua ile bilgi almak, hata yapmadan eksiksiz bir şekilde okumak istiyor. Peki Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir?

    takvim.com.tr
    🙌Arefe günü duası nasıl yapılır?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Arefe günü duası nasıl yapılır? 🙏Arefe gününde hangi dualar okunur sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine çok az bir zaman kalmışken Arefe gününde de bol bol ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam dünyası okunacak dua ile bilgi almak, hata yapmadan eksiksiz bir şekilde okumak istiyor. Peki Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir?

    AREFE GÜNÜNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

    Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

    'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

    Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

    'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

        AREFE GÜNÜNDE 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

        Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

        Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

        İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        1- Kul hüvellâhü ehad

        2- Allâhüssamed

        3- Lem yelid ve lem yûled

        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        1- De ki; O Allah bir tektir.

        2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

        3- Doğurmadı ve doğurulmadı

        4- O 'na bir denk de olmadı.
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        Haberler Haberler 🙏Arefe gününde hangi dualar okunur? AMAN DİKKAT! Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti... 🙌Arefe günü duası nasıl yapılır?
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