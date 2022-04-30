Fatih Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün nereli, kaç yaşındaydı, evli mi, çocuğu var mı?

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN KİMDİR?

SON DAKİKA HABERİ! İçişleri Bakanlığı Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu açıkladı.

Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı, helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Bakanlıktan yçıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" sözleri yer aldı.