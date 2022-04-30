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    • Haberler
    • 30.04.2022 12:17
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    • 30.04.2022 12:38
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    Fatih Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün nereli, kaç yaşındaydı, evli mi, çocuğu var mı?

    Son dakika haberine göre Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Peki Fatih Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün nereli, kaç yaşındaydı, evli mi, çocuğu var mı?

    FATİH BERKAY AKGÜN KİMDİR?

    Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde "Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonu devam ederken acı haber geldi. Operasyonda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Peki Fatih Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün nereli, kaç yaşındaydı, evli mi, çocuğu var mı?

    ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN KİMDİR?

    SON DAKİKA HABERİ! İçişleri Bakanlığı Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu açıkladı.

    Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı, helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Bakanlıktan yçıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" sözleri yer aldı.

    ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ? EVLİ Mİ?

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, aslen Tekirdağ Saraylıdır. 32 yaşında olan Akgün evli ve bir çocuk babasıydı.
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    Haberler Haberler Fatih Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün nereli, kaç yaşındaydı, evli mi, çocuğu var mı?
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