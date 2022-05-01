2022 Arefe (arife) günü 1000 ihlas ne zaman okunur? 1000 ihlas nasıl okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?

Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Huzur ve ibadet dolu geçirilecek Ramazan Bayramı'nda, kırgınlıklar ve küslükler giderilecek, vatandaşlar paylaşmanın hazzını yaşayacak. 1 Mayıs'ta idrak edilen arefe günü 100 ihlas okumak isteyen vatandaşlar arefe günü ihlas okumanın fazileti nedir sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü 1000 ihlas okumak için İhlas Suresi'nin okunuşuna haberimizden ulaşabilirsiniz!
1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR?
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."
"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."
"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)
"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."