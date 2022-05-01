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    • Haberler
    • 01.05.2022 10:25
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    • 01.05.2022 10:25
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    1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs programı: miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok ilde belirlenen alanlarda kutlanacak. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar miting alanlarını ve kutlama saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? İşte 1 Mayıs miting alanları ve saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır...

    1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE?

    1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Resmi tatillerimiz arasında yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmaya başlanan bu gün kutlamalarla geçmektedir. 2022 yılında Pazar gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı için program yayımlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki 1 Mayıs miting alanları ve saatleri...

    1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE?

    Kocaeli

    Toplanma yeri (11.30) – Doğu Kışla Meydanı

    Miting: Anıtpark (13.00)

    Eskişehir

    Toplanma yeri (11.00) – Atatürk Bulvarı

    Miting (13.00) – Odunpazarı

    Bursa

    Toplanma yeri (12.00) – Eski Atatürk Stadı

    Miting (14.00) – Kent Meydanı

    Ankara

    Miting (14.00) – Tandoğan Meydanı

    İstanbul

    Maltepe Miting Alanı (13.00)

    Kayseri

    Miting (14.00) – Mimar Sinan Parkı

    Kırşehir

    Miting (13.00) – Cacabey Meydanı

    Gaziantep

    Miting (13.00) – Kırkayak Parkı

    Diyarbakır

    Miting (10.00) – İstasyon Meydanı

    Van

    Miting (10.00) – Musa Anter Parkı

    Batman

    Miting (11.00) – Atatürk Parkı

    Tunceli

    Miting (11.00) – Seyit Rıza Meydanı

    İzmir

    Toplanma (11.00) – Basmane

    Miting (13.00) – Gündoğdu Meydanı

    Aydın

    Miting (11.00) – Cumhuriyet Meydanı

    Samsun

    Toplanma Yeri (12.30) – Shell Kavşağı

    Miting (13.00) – Cumhuriyet Meydanı

    Artvin

    Toplanma Yeri (12.00) – Merkez

    Miting (13.00) – Çok Katlı Otopark Önü

    Adana

    Miting (15.00) – Uğur Mumcu Meydanı

    Mersin

    Toplanma Yeri (10.30) – Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı

    Miting (12.00) – Cumhuriyet Meydanı

    Edirne

    Toplanma Yeri (11.00): Şükrüpaşa İlkokulu /Ayşekadın

    1 MAYIS SÖZLERİ VE KUTLAMA MESAJLARI 2022

    Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

    Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

    İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

    En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

    ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

    Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

    Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

    Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

    Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

    Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

    Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

    Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

    En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

    İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
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    Haberler Haberler 1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs programı: miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
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