1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs programı: miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Resmi tatillerimiz arasında yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmaya başlanan bu gün kutlamalarla geçmektedir. 2022 yılında Pazar gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı için program yayımlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki 1 Mayıs miting alanları ve saatleri...
1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE?
Kocaeli
Toplanma yeri (11.30) – Doğu Kışla Meydanı
Miting: Anıtpark (13.00)
Eskişehir
Toplanma yeri (11.00) – Atatürk Bulvarı
Miting (13.00) – Odunpazarı
Bursa
Toplanma yeri (12.00) – Eski Atatürk Stadı
Miting (14.00) – Kent Meydanı
Ankara
Miting (14.00) – Tandoğan Meydanı
İstanbul
Maltepe Miting Alanı (13.00)
Kayseri
Miting (14.00) – Mimar Sinan Parkı
Kırşehir
Miting (13.00) – Cacabey Meydanı
Gaziantep
Miting (13.00) – Kırkayak Parkı
Diyarbakır
Miting (10.00) – İstasyon Meydanı
Van
Miting (10.00) – Musa Anter Parkı
Batman
Miting (11.00) – Atatürk Parkı
Tunceli
Miting (11.00) – Seyit Rıza Meydanı
İzmir
Toplanma (11.00) – Basmane
Miting (13.00) – Gündoğdu Meydanı
Aydın
Miting (11.00) – Cumhuriyet Meydanı
Samsun
Toplanma Yeri (12.30) – Shell Kavşağı
Miting (13.00) – Cumhuriyet Meydanı
Artvin
Toplanma Yeri (12.00) – Merkez
Miting (13.00) – Çok Katlı Otopark Önü
Adana
Miting (15.00) – Uğur Mumcu Meydanı
Mersin
Toplanma Yeri (10.30) – Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı
Miting (12.00) – Cumhuriyet Meydanı
Edirne
Toplanma Yeri (11.00): Şükrüpaşa İlkokulu /Ayşekadın
1 MAYIS SÖZLERİ VE KUTLAMA MESAJLARI 2022
Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna
Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.
En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…
Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.
Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles
Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar
Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.
Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.
İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.