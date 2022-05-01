1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs programı: miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE?

Kocaeli

Toplanma yeri (11.30) – Doğu Kışla Meydanı

Miting: Anıtpark (13.00)

Eskişehir

Toplanma yeri (11.00) – Atatürk Bulvarı

Miting (13.00) – Odunpazarı

Bursa

Toplanma yeri (12.00) – Eski Atatürk Stadı

Miting (14.00) – Kent Meydanı

Ankara

Miting (14.00) – Tandoğan Meydanı

İstanbul

Maltepe Miting Alanı (13.00)

Kayseri

Miting (14.00) – Mimar Sinan Parkı

Kırşehir

Miting (13.00) – Cacabey Meydanı

Gaziantep

Miting (13.00) – Kırkayak Parkı

Diyarbakır

Miting (10.00) – İstasyon Meydanı

Van

Miting (10.00) – Musa Anter Parkı

Batman

Miting (11.00) – Atatürk Parkı

Tunceli

Miting (11.00) – Seyit Rıza Meydanı

İzmir

Toplanma (11.00) – Basmane

Miting (13.00) – Gündoğdu Meydanı

Aydın

Miting (11.00) – Cumhuriyet Meydanı

Samsun

Toplanma Yeri (12.30) – Shell Kavşağı

Miting (13.00) – Cumhuriyet Meydanı

Artvin

Toplanma Yeri (12.00) – Merkez

Miting (13.00) – Çok Katlı Otopark Önü

Adana

Miting (15.00) – Uğur Mumcu Meydanı

Mersin

Toplanma Yeri (10.30) – Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı

Miting (12.00) – Cumhuriyet Meydanı

Edirne

Toplanma Yeri (11.00): Şükrüpaşa İlkokulu /Ayşekadın

1 MAYIS SÖZLERİ VE KUTLAMA MESAJLARI 2022

Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.