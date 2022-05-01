BUGÜN İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? İETT Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur...

Bu yıl 1 Mayıs'ya hem bayram arefesi eda ediliyor hem de işçi bayramı kutlanıyor. Pazar günü dolayısıyla çalışmayan vatandaşlar tatillerini dışarıda gezerek geçirmek istiyor. Hal böyle olunca da İETT Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapurların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki BUGÜN İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?
BUGÜN İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbulluara müjdeli haber geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü megakentte toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet verecek.
Ayrıca 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde da ulaşım bedava olacak.
İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.
Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.
İETT, bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.
Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.''
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.