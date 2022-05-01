2 Mayıs 2022 Diyanet bayram hutbesi yayımlandı! Ramazan Bayramı hutbesi konusu nedir? Ramazan Bayramı hutbesi 2022!

Ramazan Bayramı hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet bayram hutbesi yayımlandı! Ramazan Bayramı hutbesi konusu nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram hutbesinin konusunu okumak ve bilgi edinmek isteyen tüm illerden vatandaşların merak ettikleri haberimizin içeriğinde yer alıyor.
DİYANET RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2022
Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman ve Neşe Dolu Olsun
Can bula cananını, bayram o bayram ola,
Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,
Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,
Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.
Muhterem Müslümanlar!
Ramazan-ı şerifin ilahi tedrisatından geçen kullarına bayram lütfeden Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları Allah'ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Resûl-i Kibriyâ Efendimize salât ü selam olsun.
Aziz Müminler!
Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır.