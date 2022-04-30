LGS NE ZAMAN?

Liselere giriş için 5 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.

5 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.