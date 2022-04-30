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    • Haberler
    • 30.04.2022 08:08
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    • 30.04.2022 08:08
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    ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci 9-10 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında sonuç sorgulama hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci 9-10 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında sonuç sorgulama hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...

    ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav sonuç tarihi ile ilgili açıklama henüz yapmadı.

    ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı;

        I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
        II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
        III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

        ATA AÖF DERS NOTU HESAPLAMA

        a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

        b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80'dir.

        c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.
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        Haberler Haberler ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
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