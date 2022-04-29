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    • Haberler
    • 29.04.2022 11:32
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    • 29.04.2022 11:32
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    egm.gov.tr adresinden 2022 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı - 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika!

    egm.gov.tr adresinden 97. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açklanıyor. Binlerce aday EGM resmi sitesine akın etmiş durumda. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr" web sitesinden erişime açılacak. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

    takvim.com.tr
    97.ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları son dakika!

    egm.gov.tr adresinden 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Özel Güvenlik 97 Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklanacağı tarih ,se adayları tarafından merak ediliyor. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih 13 Mayıs 2022 olarak bekleniyor...

    ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

    ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

    2022 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

        Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir.

        Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
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        Haberler Haberler egm.gov.tr adresinden 2022 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı - 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika!
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