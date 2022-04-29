egm.gov.tr adresinden 2022 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı - 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika!

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir.