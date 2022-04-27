🙏Kadir Gecesi namazı kılınışı! 🙌 Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar... Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslüman vatandaşlar 🙏Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilecek olan bin aydan daha hayırlı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece için heyecan dolu bekleyiş sürüyor ve yarın idrak edilecek. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi'nde kılınacak namazı merak ediyor. Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;
KADİR NAMAZININ KILINIŞI
Kadir namazının kılınışı da şöyledir;
İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.