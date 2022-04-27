🙌100 istiğfar nasıl çekilir? 🙏Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Tövbe duası ne zaman, nasıl okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaptığı günahlar ve işlediği kusurlardan pişmanlık duyanlar mübarek Kadir Gecesi'nde Allah'tan af dilemek, tövbe etmek istiyor ve tevbe istiğfar duası ile ilgili bilgileri merak ediyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
TÖVBE DUASI
Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.
Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.
İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe)
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."