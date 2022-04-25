TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldı, coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti...

TWİTTER SATILDI MI, NE KADARA SATILDI SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma, Twitter tarafından doğrulandı.

Twitter'ın tamamının Musk'a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

Açıklama yapan Musk, "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Twitter CEO'su Parag Agrawal da, "Twitter'ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık" dedi.