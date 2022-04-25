TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldı, coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti...

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Tesla CEO'su Elon Musk'a satıldı. Haberi alan milyonlarca Twitter kullanıcısı araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldıi coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti ne kadar?' soruları sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İşte çokça araştırılan konu hakkında bilgiler...
TWİTTER SATILDI MI, NE KADARA SATILDI SON DAKİKA?
Son dakika haberine göre Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma, Twitter tarafından doğrulandı.
Twitter'ın tamamının Musk'a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.
Açıklama yapan Musk, "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Twitter CEO'su Parag Agrawal da, "Twitter'ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık" dedi.
ELON MUSK KİMDİR?
Elon Musk, 28 Haziran 1971'de doğdu. Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.
Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.
2018 Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRS) seçildi. Forbes'un Aralık 2016'da yayımladığı "Dünya'nın En Güçlü İnsanları" listesinde 25. sırada, 2019'da, yine Forbes'un yayımladığı "Dünya'nın En Yenilikçi İnsanları" listesinde ise ilk sırada yer aldı.