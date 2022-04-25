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    • Haberler
    • 25.04.2022 23:23
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    • 25.04.2022 23:26
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    TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldı, coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti...

    SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk bir süredir gözünü Twitter'a dikmişti. Dünyanın takip ettiği dev satın alma işlemi tamamlandı. Peki Twitter satıldı mı son dakika? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldıi coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti ne kadar? Elon Musk evli mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA?

    ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Tesla CEO'su Elon Musk'a satıldı. Haberi alan milyonlarca Twitter kullanıcısı araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldıi coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti ne kadar?' soruları sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İşte çokça araştırılan konu hakkında bilgiler...

    TWİTTER SATILDI MI, NE KADARA SATILDI SON DAKİKA?

    Son dakika haberine göre Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma, Twitter tarafından doğrulandı.

    Twitter'ın tamamının Musk'a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

    Açıklama yapan Musk, "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

    Twitter CEO'su Parag Agrawal da, "Twitter'ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık" dedi.

    ELON MUSK KİMDİR?

    Elon Musk, 28 Haziran 1971'de doğdu. Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.

    Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.

    2018 Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRS) seçildi. Forbes'un Aralık 2016'da yayımladığı "Dünya'nın En Güçlü İnsanları" listesinde 25. sırada, 2019'da, yine Forbes'un yayımladığı "Dünya'nın En Yenilikçi İnsanları" listesinde ise ilk sırada yer aldı.

        ELON MUSK SERVETİ NE KADAR?

        Forbes verilerine göre, Elon Musk'ın serveti son 1 yılda yüzde 92 oranında artarken en yakın rakibi Amazon CEO'su Jeff Bezos'un servetindeki artış yüzde 9'da sınırlı kaldı. Bunun yanında geçtiğimiz yıl ilk 10'da yer alan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in net serveti 97 milyar dolardan 81,3 milyar dolara geriledi.

        Listede dikkat çeken bir diğer artış ise Hindistan'da enerji işi yapan Gautam Adani'nin servetinde oldu. Adani'nin serveti son bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Pandemi yılı olan 2021 yılında şu anda ilk onda yer alan 10 zenginin serveti ortalama yüzde 35 artış gösterdi.

        Pandemi dönemini kapsayan 2020-2021 yılları içerisinde dünyanın en zenginlerinin serveti iyice artarken bu artışta başı ünlü milyarder Elon Musk çekti. Musk pandeminin başlangıcı olan Mart 2020'den bu yana servetini yaklaşık 10 kat artırdı.

        Musk'ın Mart 2020'de 24,6 milyar dolar olan servetindeki en büyük değişim geçen yıl görüldü. Musk'ın serveti 2020 yılında yaklaşık 150 milyar dolardan fazla artış gösterdi.
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        Haberler Haberler TWİTTER SATILDI MI SON DAKİKA? Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı, ne kadara aldı, coinle mi ödeme yaptı? Elon Musk'un serveti...
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