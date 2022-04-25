Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? KABİNE TOPLANTISI SONUCU: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi?

KABİNE TOPLANTISI SONUCU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan ulusa seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız."

Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız. Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.

15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.

Türkiye'nin geldiği yeri ve önündeki fırsatları görmemek için ya bu ülkeye husumetli olmak ya da kalbi ve ruhu kararmış olmak gerekir. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyu, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geldiğini iyi biliyor.

Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyet seviyesinin üstü' diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

Meclisimizin açılışının 102. ve Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümüne ulaştığına ulaştığımız şu dönemde artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin' diyerek tek parti faşizmine ilk darbeyi vurmuştur. Rahmetli Özal 'çağ atlayan Türkiye' diyerek ilk gediği açmıştır. Bizde 'durmak yok yola devam' dedik, tahkim ettik, güçlendirdik.''