Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.04.2022 19:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 19:41
    ABONE OL

    Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? KABİNE TOPLANTISI SONUCU: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi?

    Kabine Toplantısı sonucu merak edildi. 'Bayram tatili kaç gün oldu, Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi?' soruları bir süredir milyonlarca kişinin gündemindeydi. Bayramda uzun bir tatil yapmak isteyenler gözlerini Kabine Toplantısından konuya ilişkin çıkacak sonuca kitlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları haberimizde...

    KABİNE TOPLANTISI SONUCU: Bayram tatili kaç gün oldu son dakika?

    Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi? soruları Kabine Toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor. 25 Nisan'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan bir çok müjde duyurdu. Peki Bayram tatiliyle ilgili açıklama geldi mi? Bayram tatili bu yıl kaç gün sürecek? İşte yanıtları...

    KABİNE TOPLANTISI SONUCU

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan ulusa seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    ''Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız."

    Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız. Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.

    YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

    Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.

    15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

    Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.

    Türkiye'nin geldiği yeri ve önündeki fırsatları görmemek için ya bu ülkeye husumetli olmak ya da kalbi ve ruhu kararmış olmak gerekir. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyu, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geldiğini iyi biliyor.

    Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyet seviyesinin üstü' diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

    Meclisimizin açılışının 102. ve Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümüne ulaştığına ulaştığımız şu dönemde artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin' diyerek tek parti faşizmine ilk darbeyi vurmuştur. Rahmetli Özal 'çağ atlayan Türkiye' diyerek ilk gediği açmıştır. Bizde 'durmak yok yola devam' dedik, tahkim ettik, güçlendirdik.''

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU SON DAKİKA?

    Kabine Toplantısı sonucunda bayram tatilinin 9 gün olacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

    Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

    Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

    Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

    Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

        ŞİRKET KARAR VEREBİLİR

        Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Eğer haftanın 5 günü çalışma yapılıyorsa şirketler de çalışanlarına 2 gün idari izin verirler. Bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.

        Böylece 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkartılabilir.

        İki gün idari izin verilirse 7 mayıs cumartesi iş başı yapılabilir. Bu cumartesi de idari izinli sayılırlarsa 9 güne ulaşılır. Böylece haftada 5 gün çalışanlar için 2 gün, haftada 6 gün çalışanlar için ise 3 günlük idari izinle 9 güne ulaşılır.

        Burada dikkat edilmesi gereken konu, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

        YILLIK İZİN FORMÜLÜ

        Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle bir bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler istenildiği kadar bölünebiliyor.

        Yani çalışanlar isterlerse izinlerinin 10 günlük kısmından sonraki bölümünü 1'er gün olarak da kullanabiliyor.

        Bu durumda çalışanlar Perşembe ve Cuma günlerini, cumartesi çalışıyorlarsa her iki cumartesini yıllık izninden kullanarak yine tatilini 9 güne çıkartabilir.

        Ancak burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.

        BUNLARA DİKKAT EDİN

        *Resmi tatil ve bayramda çalışanlara mesailerinin ücretleri ödenir, yerine izin kullandırılamaz.

        *Resmi tatil ve bayramlarda yapılan çalışmalar yüzde 100 fazlası ile ödenir.

        *Bu dönemde çalışmayıp izin yapan işçilere, o ay maaşı tam ödenir.

        *Gazetecilerde genel tatil ücreti kavramı yok. Bayramda çalışan gazeteciye fazla mesai olarak her saat için yüzde 50 fazla ücret ödenir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan sert tepki! Biden, HDP, Paylan...
        Haberler Haberler Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? KABİNE TOPLANTISI SONUCU: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi?
            SON DAKİKA