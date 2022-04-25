Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? KABİNE TOPLANTISI SONUCU: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi?

Bayram tatili kaç gün oldu son dakika? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, tatiller birleşti mi? soruları Kabine Toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor. 25 Nisan'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan bir çok müjde duyurdu. Peki Bayram tatiliyle ilgili açıklama geldi mi? Bayram tatili bu yıl kaç gün sürecek? İşte yanıtları...
KABİNE TOPLANTISI SONUCU
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan ulusa seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
''Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız."
Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız. Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK
Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.
15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.
Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.
Türkiye'nin geldiği yeri ve önündeki fırsatları görmemek için ya bu ülkeye husumetli olmak ya da kalbi ve ruhu kararmış olmak gerekir. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyu, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geldiğini iyi biliyor.
Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyet seviyesinin üstü' diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.
Meclisimizin açılışının 102. ve Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümüne ulaştığına ulaştığımız şu dönemde artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin' diyerek tek parti faşizmine ilk darbeyi vurmuştur. Rahmetli Özal 'çağ atlayan Türkiye' diyerek ilk gediği açmıştır. Bizde 'durmak yok yola devam' dedik, tahkim ettik, güçlendirdik.''
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU SON DAKİKA?
Kabine Toplantısı sonucunda bayram tatilinin 9 gün olacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.
Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.
Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.
Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.