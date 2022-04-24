Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. eşit mi oransal mı? YAYLA AGRO HALKA ARZ NE ZAMAN? Hisse kodu ne, kaç lot verir? Yorumları...

Yayla Agro'nun halka arzı onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu kısaca SPK, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki Yayla Agro halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. eşit mi oransal mı? Hisse kodu ne, kaç lot verir? İşte yorumları ve diğer detaylar...