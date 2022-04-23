23 Nisan Cumartesi bugün yollar ücretsiz mi? 23 NİSAN'DA NELER BEDAVA 2022? İşte bedava olan yerler

23 NİSAN'DA NELER BEDAVA 2022?

23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle otobüsler, metro, tramvay, vapurlar ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada," 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." denildi.

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da kargola açık olacak. Yurtiçi Kargo'dan 23 nisan açıklaması şöyle;

"23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir."

Diğer kargo firmalarından henüz bir açıklama gelmese de geçen resmi tatillere baktığımızda yine öğle saatine kadar hizmet vermeleri bekleniyor.