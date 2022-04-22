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    • Haberler
    • 23.04.2022 09:04
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    • 23.04.2022 09:04
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    Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? KYK ödeme takvimi 2022!

    Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren ödemeler için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı ödemeleri için açıklama gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Peki; KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022?

    KYK ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatar mı sorusuna yanıt arayan üniversite öğrencileri arama motorlarında araştırma yapıyor. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi; her ay KYK tarafından düzenli olarak ödenen burs ve kredi imkanından faydalanabiliyor. Bu ödemelerin ne zaman yatacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN? BAYRAM ÖNCE YATACAK MI?

    T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

    2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Haberler Mayıs ayı KYK kredi - burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatacak mı 2022? KYK ödeme takvimi 2022!
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