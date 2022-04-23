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    • Haberler
    • 23.04.2022 12:47
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    • 23.04.2022 12:47
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    23 Nisan bugün Cumartesi kapalı olan yerler! 🏥PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

    🏥PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI? sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde bir çok kurum kapalı olacak. çalışanlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki 23 Nisan'da nereler kapalı 2022?

    takvim.com.tr
    🏥PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN’DA AÇIK MI?

    PTT, kargo, banka, noter, eczane, sağlık ocağı, hastane, adliyeler 23 Nisan'da açık mı kapalı mı merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İETT otobüsleri ve diğer toplu taşımalar ücretsiz olacak. Müzeler ve kütüphaneler için bayram dolayısıyla kapalı olacak. PTT, kargo, banka, noter, eczane, sağlık ocağı, hastane, adliyelerde işi olanlar da bu yerlerin açık olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. İşte 23 Nisan Cumartesi kapalı olan yerler...

    2022 RESMİ TATİLLER NELERDİR?

    Öncelikle resmi tatiller nelerdir onlara bakalım;

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

    Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

    PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

    Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olur. 23 Nisan'da da eczaneler kapalı olacak ancak acil servisler her zaman açıktır. 2022 23 Nisan bayramında ayrıca PTT, kargolar, noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler de kapalı olacaktır.

    23 NİSAN'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

    İstanbul'da 23 Nisan 2022 Cumartesi günü toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

    İBB'den yapılan açıklamada," 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Haberler 23 Nisan bugün Cumartesi kapalı olan yerler! 🏥PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
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