23 Nisan bugün Cumartesi kapalı olan yerler! 🏥PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olur. 23 Nisan'da da eczaneler kapalı olacak ancak acil servisler her zaman açıktır. 2022 23 Nisan bayramında ayrıca PTT, kargolar, noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler de kapalı olacaktır.

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İstanbul'da 23 Nisan 2022 Cumartesi günü toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamada," 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.