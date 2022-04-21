📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri!

23 NİSAN

Bu ne duru sabah ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hali var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Latif SARIYÜCE