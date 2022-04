📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri!

23 N─░SAN

Bu ne duru sabah ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevin├žten deliye d├Ânm├╝┼č her yuva,

Sarm─▒┼č g├Ân├╝lleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sark─▒yor, g├Âkler de dolu.

Nab─▒zlar pek h─▒zl─▒, co┼čkun y├╝rekler,

Sanki aslan bug├╝n her T├╝rk'├╝n o─člu!

┼×u mini miniler tombul yanakl─▒,

Yerlerinde bile duram─▒yorlar.

Hepsinin elleri ├žifte bayrakl─▒,

G├Âzlerinde ┼čim┼ček ┼čim┼ček sevgi var.

Yeniden oluyor her ┼čey, yeniden,

Yan─▒yor Atat├╝rk i├žimizde bak!

Atat├╝rk, bu kara g├╝n├╝ ak eden,

Atat├╝rk; and─▒m─▒z, en kutlu sancak.

E─členin yavrular, g├╝l├╝n ├žocuklar.

Co┼čsun g├Ânl├╝n├╝zde T├╝rkl├╝k duygusu.

Havan─▒n bile bir co┼čkun hali var,

Her y├Ânden geliyor nisan kokusu.

Hasan Latif SARIY├ťCE