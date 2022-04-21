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    • Haberler
    • 21.04.2022 17:28
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    • 21.04.2022 17:30
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    📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri!

    Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve öğrenci 📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri araştırmalarını yoğun bir şekilde yapmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene okullarda coşkuyla ve etkinliklerle kutlanıyor. TBMM'nin açılışının 102. yılı olma özelliğini de taşıyan bu anlamlı günde sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler için de ilkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

    📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri her sene oldupu gibi bu yıl da çok fazla araştırılıyor. Hem okulda okumak isteyenler hem de sosyal medya hesaplarından paylaşacak olanlar haberimizden ulaşabilir.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRLERİ!

    23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim

    Öperek, dedi: Uyan

    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.

    Baktım her taraf süslü,

    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden

    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan

    Kutlu olsun kardeşim

    Geldi 23 Nisan.

    R. Gökalp ARKIN

    23 NİSAN

    Sevinçliyiz hepimiz,
    Taştı bugün neşemiz.
    Eğleniriz, güleriz,
    Geldi 23 Nisan.
    Süsleriz biz her yanı,
    Geldi çocuk bayramı.
    Atatürk'ün armağanı,
    Yaşa 23 Nisan.
    HAKKI ERCAN

        23 NİSAN BİR ARMAĞAN

        Sanki her tarafta var bir düğün.

        Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        İşte, bugün bir meclis kuruldu,

        Sonra hemen padişah kovuldu.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

        Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        Saip EGÜZ

        23 NİSAN
        Bu ne duru sabah ne temiz hava,
        Geliyor her yandan Nisan kokusu.
        Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
        Sarmış gönülleri vatan duygusu.
        Gelincikler gibi al al bayraklar,
        Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
        Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
        Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!
        Şu mini miniler tombul yanaklı,
        Yerlerinde bile duramıyorlar.
        Hepsinin elleri çifte bayraklı,
        Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.
        Yeniden oluyor her şey, yeniden,
        Yanıyor Atatürk içimizde bak!
        Atatürk, bu kara günü ak eden,
        Atatürk; andımız, en kutlu sancak.
        Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
        Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
        Havanın bile bir coşkun hali var,
        Her yönden geliyor nisan kokusu.
        Hasan Latif SARIYÜCE
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        Haberler Haberler 📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri!
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