📣23 Nisan şiirleri 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 🎈İlkokul, ortaokul 23 Nisan kutlama şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri her sene oldupu gibi bu yıl da çok fazla araştırılıyor. Hem okulda okumak isteyenler hem de sosyal medya hesaplarından paylaşacak olanlar haberimizden ulaşabilir.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRLERİ!
23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN