23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? 🚍23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan yarın Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? İşte merak edilenler!
23 NİSAN'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere anlık olarak duyuracağız.
23 NİSAN TARİHÇESİ
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.