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    23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? 🚍23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bu özel günde otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Bu nedenle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "23 Nisan'da İETT ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    23 Nisan 2022 İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan yarın Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? İşte merak edilenler!

    23 NİSAN'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere anlık olarak duyuracağız.

    23 NİSAN TARİHÇESİ

    23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

    Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

        1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

        Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
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        Haberler Haberler 23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? 🚍23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?
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