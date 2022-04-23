23 Nisan Cumartesi İETT toplu taşıma, Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? 🚍23 Nisan 2022 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?

1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.