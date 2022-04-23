23 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları! 💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemine yer alıyor. 22 Nisan 2022 Cuma günü altında son durum merak ediliyor. Bugün altında düşüş yaşandı. Küçük ve büyük yatırımcıların hepsini ilgilendiriyor. 22 ayar bilezik, reşat altını, ONS altın, 14-18 ayar altın fiyatlarında da hareketlilik meydana geldi. İşte 23 Nisan CANLI altın fiyatları!