23 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları! 💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemine yer alıyor. 22 Nisan 2022 Cuma günü altında son durum merak ediliyor. Bugün altında düşüş yaşandı. Küçük ve büyük yatırımcıların hepsini ilgilendiriyor. 22 ayar bilezik, reşat altını, ONS altın, 14-18 ayar altın fiyatlarında da hareketlilik meydana geldi. İşte 23 Nisan CANLI altın fiyatları!
23 NİSAN CUMA ALTIN FİYATLARI
Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını düştü. Bugün altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN FİYATI
922,81
922,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.503,00
1.520,00
YARIM ALTIN FİYATI
3.006,00
3.040,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.951,45
1.951,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.000,00
6.057,00
ATA ALTIN FİYATI
6.148,00
6.214,00