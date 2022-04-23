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    • Haberler
    • 23.04.2022 09:15
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    • 23.04.2022 09:15
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    23 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları! 💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 23 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ve elindeki altını satmak isteyenler bugün altındaki son durumu araştırıyor. Altını yatırım aracı olarak görenler sıklıkla altında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki 23 Nisan gününe düşüşle başlayan altın gün ortalarında yükselir mi? İşte anbean takip edebileceğiniz altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını

    Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemine yer alıyor. 22 Nisan 2022 Cuma günü altında son durum merak ediliyor. Bugün altında düşüş yaşandı. Küçük ve büyük yatırımcıların hepsini ilgilendiriyor. 22 ayar bilezik, reşat altını, ONS altın, 14-18 ayar altın fiyatlarında da hareketlilik meydana geldi. İşte 23 Nisan CANLI altın fiyatları!

    23 NİSAN CUMA ALTIN FİYATLARI

    Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın, cumhuriyet altını düştü. Bugün altın fiyatları şöyle:

    GRAM ALTIN FİYATI

    922,81

    922,95

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.503,00

    1.520,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.006,00

    3.040,00

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.951,45

    1.951,75

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.000,00

    6.057,00

    ATA ALTIN FİYATI

    6.148,00

    6.214,00
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        Haberler Haberler 23 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları! 💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
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