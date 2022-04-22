Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2022 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 09:02
    ABONE OL

    Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir? NFT'nin Türkçe karşılığı nedir?

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, NFT'nin Türkçe karşılığı nedir? Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    NFT’nin Türkçe karşılığı nedir? Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir?

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı tarafından NFT'nin Türkçe karşılığını açıkladı. NFT'nin Türkçe karşılığı "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi. Peki, NFT'nin Türkçe karşılığı nedir? Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir?

    NFT NEDİR?

    NFT'ler yani değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genelde Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturulmaktadırlar.

    Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.

        NFT yani Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için özel olarak tasarlanmaktadır. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine ayrıca pasif bir gelir oluşturmuş oluyor.

        NFT NASIL YAPILIR?

        NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

        DİJİTAL SANAT
        NFT'lerin benzersiz imzasını ve sahipliğini güvence altına alan blockchain teknolojisinin yeteneği nedeniyle NFT'ler için erken bir kullanım platformuydu. Beeple'ın dijital sanat eserleri, 2021'de 69,3 milyon ABD dolarına satıldı. Christie, bu meblağ karşılığında Beeple's Everydays: The First 5000 Days'i satarak açık artırma endüstrisinde olay oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir? NFT'nin Türkçe karşılığı nedir?
            SON DAKİKA