Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir? NFT'nin Türkçe karşılığı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı tarafından NFT'nin Türkçe karşılığını açıkladı. NFT'nin Türkçe karşılığı "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi. Peki, NFT'nin Türkçe karşılığı nedir? Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir?
NFT NEDİR?
NFT'ler yani değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genelde Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturulmaktadırlar.
Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.