Tesbihat nasıl yapılır? 🙌Namaz tesbihatı ve okunan dualar nelerdir? 🙏Tesbih duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadetlerini gerçekleştiriyor ve bu noktada namaz tesbihatının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
TESBİHAT NASIL YAPILIR?
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
"Ayetel Kürsi" okunur.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm,
lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm,
lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard,
men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih,
ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard
ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.
"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah
"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah
Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber
"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
"Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.