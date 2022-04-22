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    • Haberler
    • 22.04.2022 23:50
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    • 22.04.2022 23:52
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    Tesbihat nasıl yapılır? 🙌Namaz tesbihatı ve okunan dualar nelerdir? 🙏Tesbih duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Müslüman vatandaşlar Tesbihat nasıl yapılır? 🙌Namaz tesbihatı ve okunan dualar nelerdir sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. İslamiyet'in 5 şartından biri olan namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak günde 5 kez kılınıyor. Namazdan sonra okunan dualar ve tesbihat yapmanın sevap olmasından dolayı namaz tesbihatının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Tesbih duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Tesbihat nasıl yapılır?

    Tesbihat nasıl yapılır? 🙌Namaz tesbihatı ve okunan dualar nelerdir? 🙏Tesbih duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadetlerini gerçekleştiriyor ve bu noktada namaz tesbihatının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    TESBİHAT NASIL YAPILIR?

    "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
    "Alâ Rasulina salavat"
    "Ayetel Kürsi" okunur.
    Bismillahirrahmânirrahîm.
    Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm,
    lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm,
    lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard,

    men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih,
    ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
    ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard
    ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.

    "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah
    "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah
    Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber
    "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
    "Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.

        Son olarak "El Fatiha" denilir ve Fatiha Suresi okunur.
        Elhamdulillâhi rabbil'alemin
        Errahmânir'rahim
        Mâliki yevmiddin
        İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
        İhdinessirâtal mustakîm
        Sirâtallezine en'amte aleyhim
        Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

        TESBİH DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

        "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

        "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

        "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

        "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

        "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

        Ayet el Kursi okunur.

        Bismillahirrahmanirrahîm

        "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

        Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

        "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

        Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

        "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

        "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

        "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

        "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

        "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

        Burada dua edilir.

        "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.
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        Haberler Haberler Tesbihat nasıl yapılır? 🙌Namaz tesbihatı ve okunan dualar nelerdir? 🙏Tesbih duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
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