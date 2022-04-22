İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Diyanet İhlas Suresi'nin tefsiri ve meali! 🙏İhlas Suresi kaç kez okunmalı?

İHLAS SURESİNİN KONUSU VE ÖNEMİ NEDİR?

İhlas Suresinin ilk iki ayetinde Allah'ın sıfatları yer alır. Bu sıfatlar Ehad ve Samet'tir. Bir ve tek anlamına gelen Ehad, Allah'ın tekliğini vurgular. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Tevhid ile Ehad, Vahd kökünden türemiştir. Vahd, Vahdet, Ehad ve Tevhid, Allah'ın birliğini ve bütünlüğünü tanımlar. Surede yer alan ikinci sıfat Samet ise kimseye muhtaç olmayan, kendisine muhtaç olunan manalarına gelir. İkinci anlamı ise ''idrak edilemez'', ''bütünüyle kavranamaz'' olandır.

İhlas Suresi muhtaç olanın Allah değil insan olduğunu bize hatırlatır. O yerleri ve gökleri yaratan, alemlerin efendisidir. İnsan, takva sahibi olup günahtan sakınmalıdır. Sorumluluklarının bilincinde olmalı ve geçici dünya hayatında Allah'a yönelmelidir. Surede Allah'ın doğurmadığı ve doğurulmadığı da geçer. Hiçbir varlığın onun eşi ya da benzeri olmadığı aktarılır.

İslam'da en büyük günahların başında şirk geliyor. Allah'a ortak koşmak, onun yanında başka ilahlar edinmek, kesinlikle affedilmeyecek tek günahtır. Bu nedenle bu sure sık sık okunmalı, Allah'ın tek yaratıcı ve alemlerin Rabbi olduğu sık sık hatırlanmalıdır.