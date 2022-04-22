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    • Haberler
    • 22.04.2022 23:07
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    • 22.04.2022 23:10
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    İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Diyanet İhlas Suresi'nin tefsiri ve meali! 🙏İhlas Suresi kaç kez okunmalı?

    Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde yoğun bir şekilde İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı araştırmalarını yapıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadetlerini yapan İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'in 122. suresi olan ezberlemesi kolay, anlamı önemli ve faziletleri büyük olan İhlas Suresi hakkında bilgileri merak ediyor. Peki İhlas Suresi kaç kez okunmalı? Diyanet açıklamasına göre İhlas Suresi'nin tefsiri ve meali nedir?

    takvim.com.tr
    İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Diyanet İhlas Suresi'nin tefsiri ve meali! 🙏İhlas Suresi kaç kez okunmalı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala özellikle Arefe gününde okunan İhlas Suresi ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Anlamı ve diğer tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI!

    Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

    İHLAS SURESİNİN KONUSU VE ÖNEMİ NEDİR?

    İhlas Suresinin ilk iki ayetinde Allah'ın sıfatları yer alır. Bu sıfatlar Ehad ve Samet'tir. Bir ve tek anlamına gelen Ehad, Allah'ın tekliğini vurgular. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Tevhid ile Ehad, Vahd kökünden türemiştir. Vahd, Vahdet, Ehad ve Tevhid, Allah'ın birliğini ve bütünlüğünü tanımlar. Surede yer alan ikinci sıfat Samet ise kimseye muhtaç olmayan, kendisine muhtaç olunan manalarına gelir. İkinci anlamı ise ''idrak edilemez'', ''bütünüyle kavranamaz'' olandır.

    İhlas Suresi muhtaç olanın Allah değil insan olduğunu bize hatırlatır. O yerleri ve gökleri yaratan, alemlerin efendisidir. İnsan, takva sahibi olup günahtan sakınmalıdır. Sorumluluklarının bilincinde olmalı ve geçici dünya hayatında Allah'a yönelmelidir. Surede Allah'ın doğurmadığı ve doğurulmadığı da geçer. Hiçbir varlığın onun eşi ya da benzeri olmadığı aktarılır.

    İslam'da en büyük günahların başında şirk geliyor. Allah'a ortak koşmak, onun yanında başka ilahlar edinmek, kesinlikle affedilmeyecek tek günahtır. Bu nedenle bu sure sık sık okunmalı, Allah'ın tek yaratıcı ve alemlerin Rabbi olduğu sık sık hatırlanmalıdır.

        DİYANET İHLAS SURESİ TEFSİRİ

        İhlâs sûresinin, İslâm'ın esası olan tevhid (Allah'ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ'yı tanıttığı için ilgili kaynakların hemen tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Sözün akışı ve konunun Allah'ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soran müşriklere verilen cevapla ilgili olması (meselâ bk. Şevkânî, V, 611) dikkate alındığında 1. âyetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah'a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... Yüce Mevlâ'nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

        Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan "samed" terimi üzerinde durmuşlardır. "Tektir" diye çevirdiğimiz "ahad" kelimesi, "birlik" anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah'a nisbet edildiğinde O'nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah'a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah'ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple "ahad" sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise "bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık" anlamında Allah'ın sıfatı olmakla birlikte Allah'tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe'de de "bir" (vâhid) ile "tek" (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle "aynı türden birçok varlığın biri" anlamında da kullanılır. "Tek" ise "türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık" mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah'ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri "ezeliyet ve ebediyet" mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı "ezeliyet", vâhidi de "ebediyet" mânasına tahsis etmişlerdir. Allah'ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, "Tefsîr", 112; İbn Mâce, "Duâ", 10; Nesâî, "Cenâiz", 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, "Ahad", DİA, I, 483; Emin Işık, "İhlâs Sûresi", DİA, XXI, 537).

        İhlas Suresi kaç kez okunmalı?

        Sabah namazından sonra ihlas suresini 12 kere okuyan kişi için Kur'an-ı Kerim okumak dört defa hatmetmiş gibi sevap yazılacaktır. İhlas suresini hem sabah hem de akşam sürekli olarak okumak kişiyi sıkıntılardan kurtaracak ve belalara karşı koruma altına alacaktır.23 May 2020
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        Haberler Haberler İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙌Diyanet İhlas Suresi'nin tefsiri ve meali! 🙏İhlas Suresi kaç kez okunmalı?
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