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    • Memur
    • 24.04.2022 12:03
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    • 24.04.2022 12:04
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    Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuç sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi 12 bin 823 personel içerinde yer almak için Mart ayında başvurularını tamamladı ve sonuçları merakla beklemeye başladı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Gündemde binlerce kişi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyuran ve Mart ayında başvuruları alan Adalet Bakanlığı'nda kariyer hedefleyen kişiler merakla başarılı olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 1-17 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanan başvurular hangi kadrolar için alındı. İşte tüm bilgiler...

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' denildi.

    ADALET BAKANLIĞI 301 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, 'Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' açıklaması yapıldı.

    9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

        Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        - Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

        - İcra dairelerine 500

        - Bakanlık merkeze 188

        - Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

        - Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.
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        Haberler Memur Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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