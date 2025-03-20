TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, otomobil dünyasında devrim yaratmaya devam ediyor. Hem tasarımı hem de teknolojik yenilikleri ile dikkat çeken TOGG, akıllı özellikleriyle sürücüsüne daha konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Kişiselleştirilebilir dijital paneli sayesinde sürücüler, yolculuklarını kolayca planlayabilirken aynı zamanda çevre dostu bir sürüş keyfi yaşıyor. Peki TOGG almak isteyenler için peşinat miktarı ne kadar? TOGG'a özel kredi seçenekleriyle aylık taksit tutarı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilen detaylar.