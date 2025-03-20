Kadraj Galeri Kadraj İkon TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG otomobil dünyasında çığır açmaya devam ediyor. TOGG, akıllı teknolojileriyle yolculukları daha konforlu ve keyifli hale getiriyor. Kişiselleştirilebilir paneli sayesinde ise tüm rotaları kolayca planlarken, çevre dostu sürüş deneyimi sunuyor. Peki TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG'a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur? İşte merak edilen detaylar ve TOGG avantajlı kredi olanakları.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:11
TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, otomobil dünyasında devrim yaratmaya devam ediyor. Hem tasarımı hem de teknolojik yenilikleri ile dikkat çeken TOGG, akıllı özellikleriyle sürücüsüne daha konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Kişiselleştirilebilir dijital paneli sayesinde sürücüler, yolculuklarını kolayca planlayabilirken aynı zamanda çevre dostu bir sürüş keyfi yaşıyor. Peki TOGG almak isteyenler için peşinat miktarı ne kadar? TOGG'a özel kredi seçenekleriyle aylık taksit tutarı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilen detaylar.

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli?

TOGG satın alırken ne kadar peşinat ödemeniz gerektiği, aracın fiyatına ve tercih ettiğiniz ödeme planına bağlıdır. Aşağıda banka banka ödeme planlarını inceleyebilirsiniz.

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Ziraat Bankası TOGG'a Özel Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası, TOGG alımına özel taşıt kredisi imkanı sunuyor. Krediye başvuru, dijital ortamda TOGG satış platformu Trumore üzerinden ya da tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilir.

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Ziraat Bankası Kredi Koşulları Neler?

  • 0-2.500.000 TL: Fatura değerinin azami %70'i, 48 ay vade
  • 2.500.001-5.000.000 TL: Fatura değerinin azami %50'si, 36 ay vade
  • 5.000.001-6.500.000 TL: Fatura değerinin azami %30'u, 24 ay vade
  • 6.500.001-7.500.000 TL: Fatura değerinin azami %20'si, 12 ay vade

Kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

TOGG almak için ne kadar peşinat gerekli? TOGG’a özel kredi çekilirse aylık taksit kaç TL olur?

Vakıfbank TOGG'a Özel Taşıt Kredisi

Vakıfbank TOGG alımına özel taşıt kredisi imkanı sunuyor. Krediye başvuru, dijital ortamda TOGG satış platformu Trumore üzerinden ya da tüm Vakıfbank şubelerinden yapılabilir.