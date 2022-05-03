3 Mayıs deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2022 Salı

Son depremler listesi,3 Mayıs (bugün) en çok araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve husus başlıkları arama motorlarında sorgulamaya başladı. 3 Mayıs günü amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi'nden bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremleri anlık olarak sitesinde paylaşıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ