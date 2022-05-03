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    • Haberler
    • 03.05.2022 09:01
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    • 03.05.2022 09:01
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    3 Mayıs deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2022 Salı

    Son depremler listesi, 3 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı doğrultusundan paylaşıldı. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi hayat sürdürdükleri şehirlerde sarsıntı hisseden şahıslar 3 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve husus başlıklarını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan oluşturulan bildirime haberimizden ulaşabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    3 Mayıs deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2022 Salı

    Son depremler listesi,3 Mayıs (bugün) en çok araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve husus başlıkları arama motorlarında sorgulamaya başladı. 3 Mayıs günü amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

    SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi'nden bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremleri anlık olarak sitesinde paylaşıyor.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Haberler 3 Mayıs deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2022 Salı
        SON DAKİKA