Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde her yıl büyük coşku ile kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizden kutladığımız bayram bu yıl dışarıda kutlanabilecek. Bu önemli günde vatandaşlar İETT, otobüs, metrobüs, metro, marmaray, vapur, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Ayrıca kütüphane, kargo şubeleri, banka, eczane ve noterlerin de bugün açık mı kapalı mı olacağı merak konusu oldu. Peki 23 NİSAN'DA NELER BEDAVA 2022? 23 Nisan Cumartesi yollar ücretsiz mi? İşte bedava olan yerler ve diğer detaylar...