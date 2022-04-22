Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde her yıl büyük coşku ile kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizden kutladığımız bayram bu yıl dışarıda kutlanabilecek. Bu önemli günde vatandaşlar İETT, otobüs, metrobüs, metro, marmaray, vapur, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Ayrıca kütüphane, kargo şubeleri, banka, eczane ve noterlerin de bugün açık mı kapalı mı olacağı merak konusu oldu. Peki 23 NİSAN'DA NELER BEDAVA 2022? 23 Nisan Cumartesi yollar ücretsiz mi? İşte bedava olan yerler ve diğer detaylar...
23 NİSAN'DA NELER BEDAVA 2022?
23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle otobüsler, metro, tramvay, vapurlar ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada," 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." denildi.
23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'da kargola açık olacak. Yurtiçi Kargo'dan 23 nisan açıklaması şöyle;
"23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir."
Diğer kargo firmalarından henüz bir açıklama gelmese de geçen resmi tatillere baktığımızda yine öğle saatine kadar hizmet vermeleri bekleniyor.
23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatildir. Bu nedenle Cumartesi günü nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.
PTT, NOTER, MÜZER, ADLİYE, SAĞLIK OCAKLARI, VERGİ DAİRELERİ...
PTT, kargolar, noterler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi daireler kapanmaktadır.