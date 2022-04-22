🌏22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ! Dünya Günü (Eart Day) nedir, neden kutlanır? Instagram'da Earth Day hikayesi nedir?

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI

-Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.

-Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.

-Yegane yuvamız olan gezegenimiz için sesinizi duyurun. Gelin Dünyamıza özen gösterelim, O da bize binlerce yıldır yaptığı gibi desteğini esirgemesin" (Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon)

-Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!

-Gidecek başka yerimiz yok. Evimizi koruyalım.

-Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim