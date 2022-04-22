🌏22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ! Dünya Günü (Eart Day) nedir, neden kutlanır? Instagram'da Earth Day hikayesi nedir?

Dünya Günü mesajları ve sözleri 22 Nisan günü yoğun şekilde araştırılıyor. En güzel Dünya Günü kutlama mesajları merak ediliyor. Dünyamızın çevresel tehditlerine dikkat etme amacıyla her yıl 22 Nisan'da Dünya Günü düzenleniyor. İnsanlığın çevreyi, doğayı ve hayvanları tahrip etmesi sonucu her yıl korkunç felaketler ortaya çıkıyor. 22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz…
22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.[1] Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.
22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI
-Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.
-Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.
-Yegane yuvamız olan gezegenimiz için sesinizi duyurun. Gelin Dünyamıza özen gösterelim, O da bize binlerce yıldır yaptığı gibi desteğini esirgemesin" (Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon)
-Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!
-Gidecek başka yerimiz yok. Evimizi koruyalım.
-Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim