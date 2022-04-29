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    • Haberler
    • 29.04.2022 13:02
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    • 29.04.2022 13:02
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    🙌En yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022!🙏Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli Cuma mesajları!

    🙌En yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022! 🙏Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli 29 Nisan Cuma mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak ediliyor ve üçüncü 4. mübarek Cuma'sına ulaşan İslam dünyası sevinç yaşarken sevdiklerine de yaşatmak amacıyla Cuma mesajlarını paylaşmak istiyor.

    takvim.com.tr
    🙌En yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022!

    Öğlen saatlerinde yoğun bir şekilde en yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022 araştırmaları hız kazandı. Müslüman vatandaşlar bir Cuma gününe daha ulaşmanın iç huzurunu, mutluluğunu yaşarken bir yandan da sevdiklerine bu özel günün anlam ve önemini hatırlatmak, onları ibadete davet etmek için Cuma mesajlarını incelemek ve en beğendiklerini mesaj ya da sosyal medya aracılığı ile paylaşmak istiyor. Bu mübarek günde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılıyor. Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli 29 Nisan Cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

    EN YENİ VE ANLAMLI, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI!

    "Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

    AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

    Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

    Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

    Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

    Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

    Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

    Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

        Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

        Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

        Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

        Cumanız her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun!

        Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı na.sip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

        Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı cumalar

        Ey Rabbim, bize cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

        Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun...

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61)

        "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

        Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

        Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

        En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

        Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. (İsfehani)

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.
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        Haberler Haberler 🙌En yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2022!🙏Whatsapp, SMS, resimli, güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli Cuma mesajları!
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