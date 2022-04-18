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    • Haberler
    • 18.04.2022 09:04
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    • 18.04.2022 09:10
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    CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI: 18 Nisan 2022 Bugün ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika ATA altın düşer mi, yükselir mi?

    Altın alış satış fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altın önceki güne göre yükselişte. Bugün gram altının alış fiyatı 927,88 TL, satış fiyatı ise 928,40 TL olarak kaydedildi. Peki gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Son dakika ATA altın düşer mi, yükselir mi? İşte altın piyasasında son durum...

    CANLI: ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI Altın fiyatlarında son durum küçük ve büyük ölçekteki tüm yatırımcıların merakını cezbediyor. Son zamanların en hareketli dönemini yaşayan altın bir önceki güne göre yükseliş kaydetti. En güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını düştü mü, yükseldi mi? İşte CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in kritik altın yorumları!

    18 NİSAN 2022 ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    👉Bugün ATA altının alış fiyatı 6048,96 TL oldu.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    👉GRAM

    ALIŞ: 927,20

    SATIŞ: 927,96

    👉ÇEYREK

    ALIŞ: 1.480,63

    SATIŞ: 1.514,02

    👉TAM

    ALIŞ: 6.107,61

    SATIŞ: 6.259,79

    👉YARIM

    ALIŞ: 2.952,01

    SATIŞ: 3.028,04

    👉ONS

    1.973 dolar

    ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

    Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.

    Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.

        "Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al" diyen İslam Memiş, "Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. " şeklinde değerlendirmede bulundu.

        ''PROBLEM YOK BEKLEMEYE DEVAM EDİN''

        Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.
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        Haberler Haberler CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI: 18 Nisan 2022 Bugün ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika ATA altın düşer mi, yükselir mi?
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