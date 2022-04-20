Altın yatırımcısına en büyük darbeyi indirdi! “Olmaz” deniyordu oldu! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

SIA Wealth Management baş pazar stratejisti Colin Cieszynski ise altın fiyatları ile ilgili yapmış bulunduğu açıklamasında "Altın konusu ile ilgili tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte fakat önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama vakti gelebilir" diyerek altının kısa vadede düşüş gösterse de uzun vadede yükseleceği öngörüsünü açıkladı.