Altın yatırımcısına en büyük darbeyi indirdi! “Olmaz” deniyordu oldu! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları son dakika açıklaması peş peşe yapıldı. Altın fiyatları tokat gibi çarptı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Ons altın, Avrupa ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle geriledi. Gün içinde en yüksek 1982 dolar civarını gören ons altın; tahvil faizlerinde yaşanan artışın etkisiyle 1957 dolar oranına kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,97 oranında düşüşle 1959 dolardan prosedür gördü. Altının ons fiyatı, dünkü prosedürlerde 2000 dolar sınırına kadar yükselerek 11 Mart tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; haftanın ikinci prosedür gününe dar bir bantta başlamıştı.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 934 lira civarında hareket ederken; yeni güne 930 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 934,62 lira civarını, en düşük ise 922,94 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,83 oranında düşüşle 923,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1516 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 242 liradan prosedür görüyor.
UZMANLARIN ALTIN YORUMLARI: ALTINDA YÖN NE OLUR?
Altın fiyatları eksper yorumları yakından takip edilmeye devam eder iken husus ile ilgili bir tetkik raporu da Wall Street Analistleri doğrultusundan yapıldı. Düzenlenen ankete katılan Wall Street Analistleri "altında yön ne olur?" sorusuna çoğunluklu olarak yükseliş bekledikleri yanıtını verdi. Analistlerin yüzde 46'sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31'lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörüsü ile düşüş tarafında görüş açıkladı.
SIA Wealth Management baş pazar stratejisti Colin Cieszynski ise altın fiyatları ile ilgili yapmış bulunduğu açıklamasında "Altın konusu ile ilgili tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte fakat önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama vakti gelebilir" diyerek altının kısa vadede düşüş gösterse de uzun vadede yükseleceği öngörüsünü açıkladı.
Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise altının bu hafta düşüş gösterse de uzun vadede yükseleceğini, mutlaka bu amaçla altın satmayacaklarını hem de uzun vadede altın alımı yaparak ellerindeki birikim tutarını arttıracaklarını dile getirdi ve yatırımcılarına da altın önerisinde bulundu.
Ekonomide yaşanan ilerlemeler altın fiyatlarını da dalgalandırmaya devam eder iken altın fiyatları tahminleri de değişiyor. Gram altında yaşanan dalgalanma sürerken yabancıların altın analizleri ve fiyat beklentileri de değişti.
Amerika'da belirtiler Mart ayı enflasyonu rakamları ile son 40 yılın rekoru kırılırken altın fiyatlarında da sert hareketler görüldü.