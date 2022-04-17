'YARIN OKUL VAR MI? 18 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi? Ara tatil bitti mi, uzatıldı mı?' soruları öğrenciler ve velileri tarafından bugün en çok araştırılan konu oldu. 8 Nisan'da son derslerine giren öğrenciler ardından 1 haftalık ara tatillerine başladı. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle toplamda 9 günlük bir tatil uygulandı. MEB 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin 18 Nisan'da okullarına dönmesi ve derslerin işlenmeye başlanması gerekiyor. İşte Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları...
YARIN OKUL VAR MI?
2. dönem ara tatili 17 Nisan Pazar günü sona erecek. 18 Mart Pazartesi günü ise öğrenciler okullarına dönecek ve dersler işlenmeye başlanacak.
18 MART PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
MEB 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre bahar dönemi ara tatili 11-15 Nisa tarihlerinde düzenecek. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü de yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek. İşte takvim:
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okullar, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kitaplarından 12 milyon bastırarak, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtmaya başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynak her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam ediyor.
Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynak kitabını öğrencilere dağıttı.
Gönderilen yardımcı kaynakların öğrenci ve öğretmenlerce büyük memnuniyetle karşılanmasının ardından MEB, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için yeni bir adım daha attı.
Öğrencilere destek olmak için LGS ve YKS çalışma kitapları hazırlayan MEB, bu kitaplardan da 12 milyon bastırarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtmaya başladı.