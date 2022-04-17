Şans oyunu tutkunları gözlerini 17 Nisan 2022 Pazar günü çekilecek Süper Loto'ya çevirdi. 53,8 milyon liralık ikramiye tutarının isabet ettiği talihli numaralar bu akşam belli olacak. Kazandıran numaralar bir hayli merak ediliyor. Peki; 17 NİSAN 2022 Pazar SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...
17 NİSAN 2022 Pazar SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Piyango takvimine göre Süper Loto çekilişi Pazar günü saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini "millipiyangoonline.com" adresinden yapabilecek.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 NİSAN
Süper loto 14 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklandı:
1-13-19-44-49-51
Devir: 53.816.473,60 ₺
NİSAN ÇEKİLİŞ TARİHİ