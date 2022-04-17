Şans oyunu tutkunları gözlerini 17 Nisan 2022 Pazar günü çekilecek Süper Loto'ya çevirdi. 53,8 milyon liralık ikramiye tutarının isabet ettiği talihli numaralar bu akşam belli olacak. Kazandıran numaralar bir hayli merak ediliyor. Peki; 17 NİSAN 2022 Pazar SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...