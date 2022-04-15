AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı. Peki Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte yanıtları...
ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.
AK PARTİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?
İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır. AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı - (2007-2014) Ak Parti Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı görevlerini yürütmektedir.