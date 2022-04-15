AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı. Peki Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte yanıtları...