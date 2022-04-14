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    • Haberler
    • 14.04.2022 07:20
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    • 14.04.2022 07:20
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    MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) MSÜ tercihleri tavan - taban puanları 2022! ÖSYM MSÜ bölüm puanları - kontenjanları açıklandı mı?

    MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının hemen ardından MSÜ sınavı sonrasında MSÜ bölüm puanları 2022 sorgulamaları gündemde çok fazla araştırılmaya başlandı. Sınavı kazanan adaylar taban puanlarına ve tercih işlemlerine odaklandı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ bölüm puanları - kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr!

    Milli Savunma Üniversitesi'nde okuma ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nda görev almak isteyenlerin katıldığı 2022 MSÜ sınavı gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre okullara yerleşecek olan adaylar MSÜ puan hesaplama işlemini yapmaya başladı. Bu noktada MSÜ bölüm puanları ve taban puanları en çok merak edilen bilgiler arasında yer aldı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ bölüm puanları - kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

    - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

        MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

        MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

        Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

        2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor;
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