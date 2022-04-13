Trendyol neden açılmıyor? 13 Nisan Trendyol çöktü mü, ne zaman düzelecek? Trendyol 500 hatası nedir, nasıl düzelir?

Kleiner Perkins Caufield ve Byers şirketinden yatırım alan Trendyol 2010 yılına geldiğimizde cirosunu 34,033.478 dolara ulaştırmayı başarmıştır. Facebook adresi üzerinde de e-mağaza olanakları bulunan marka 2013 yılında Maslak'taki yeni ofisine taşınmış, daha sonra bu binaya Trend Store'u açmıştır. Ayrıca Demet Mutlu Trendyol'u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışıp, kendini geliştirmiştir.

Mutlu, farklı ülkelerde ofis açmak yerine depolar açmayı ve büyümesini Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler'de sürdürmeyi planlıyor.

Trendyol Grup, Türkiye'de moda e-ticaret sektöründeki alışveriş sitesidir. Trendyol Grup markaları arasında Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by trendyol bulunur.