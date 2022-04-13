Trendyol neden açılmıyor? 13 Nisan Trendyol çöktü mü, ne zaman düzelecek? Trendyol 500 hatası nedir, nasıl düzelir?

Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en büyük alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol'da kullanıcılar uygulamalarına girerken sıkıntı yaşıyor. Peki, 13 Nisan Trendyol çöktü mü, ne zaman düzelecek? Trendyol 500 hatası nedir, nasıl düzelir?
TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
13 Nisan Trendyol'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Siteye girişlerde olası aksaklıklar sonrası merak edilen detaylar haberimizde yer alacak.
TRENDYOL SAHİBİ KURUCUSU KİM? DEMET MUTLU KİMDİR?
Türkiyenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan iş kadınıdır. Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra ise Harvard'da MBA'e (Master Of Business Administration) kabul edildi.
Demet Mutlu master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bırakmıştır. Kendi hayalini kurduğu işi yapmak isteyen Mutlu, 300 bin dolar sermaye ile Bebek'teki evinin salonunda kuruduğu Trendyol'u 2010 yılı mart ayında yayına geçirerek, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirmiştir.