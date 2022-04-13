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    • Haberler
    • 13.04.2022 09:18
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    • 13.04.2022 09:19
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    Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!

    Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında özellikle son dönemde gösterdiği sert fiyat hareketleriyle yatırımcıların dilinden düşmeyen dijital varlık Shiba Inu (SHIB) oldu. Peki, Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood’da ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!

    Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Sorusu yatırımcılar tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Kripto para piyasasında yer alan Shiba Coin yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Popüler kripto borsası Robinhood, Shiba Inu da dahil olmak üzere yeni kripto para birimlerini listeleyip listelemediği merak ediliyor. Peki, Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? İşte merak edilenler!

    SHIBACOIN ROBINHOOD LİSTELENECEK Mİ?

    ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine alıp almadığı merak ediliyor. Gate.io ve Binance ile kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başlamıştı.

    SHİBA INU COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

    SHIB/TRY - SHIBA INU Türk Lirası

    0,00037181

    +0,00002551(+7,37%)

        SHIBA COIN ROBINHOOD'DA LİSTELENECEK Mİ?

        Robinhood, yeni listelemeler için henüz bir açıklamada bulunmadı.

        Shiba Inu (kripto para birimi)

        Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan kripto para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür. Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır. Şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır. Transfer ücretlerini düşürmek için Shibarium ağı üzerinde çalışılmaktadır.
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        Haberler Haberler Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!
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