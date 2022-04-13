Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!

Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Sorusu yatırımcılar tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Kripto para piyasasında yer alan Shiba Coin yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Popüler kripto borsası Robinhood, Shiba Inu da dahil olmak üzere yeni kripto para birimlerini listeleyip listelemediği merak ediliyor. Peki, Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? İşte merak edilenler!
SHIBACOIN ROBINHOOD LİSTELENECEK Mİ?
ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine alıp almadığı merak ediliyor. Gate.io ve Binance ile kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başlamıştı.
SHİBA INU COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?
SHIB/TRY - SHIBA INU Türk Lirası
0,00037181
+0,00002551(+7,37%)