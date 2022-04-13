Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? Shibacoin Robinhood listelenecek mi? Shiba Robinhood son dakika yorumlar!

Shiba Inu (kripto para birimi)

Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan kripto para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür. Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır. Şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır. Transfer ücretlerini düşürmek için Shibarium ağı üzerinde çalışılmaktadır.