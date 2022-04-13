🔔Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı son başvuru tarihi! 📢5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? 👉OGM başvuru ekranı...

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtını araştırır oldu. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı yapacağını duyurmuş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 11 Nisan'da başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu ve bu yönde kariyer hedefleyenler başvuruların nereden yapıldığını öğrenmek istiyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı son başvuru tarihi nedir? OGM başvuru ekranına nasıl ulaşılır? OGM personel alımına ilişkin genel ve özel şartları da haberimizde bulabilirsiniz.
OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.
ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ