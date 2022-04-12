Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.04.2022 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2022 09:21
    ABONE OL

    AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? ✍AÖF ders geçme notu kaç? 🔉2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    ✍AÖF ders geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 🔉2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonucu açıklandı. Öğrenciler AÖF not hesaplama işlemi ile ilgili bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ✍AÖF ders geçme notu kaç?

    Üniversite eğitimini açıköğretim olarak okuyan binlerce öğrenci AÖF ders geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2-3 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve hemen sonrasında sonuç araştırmasına başladı. 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı ve heyecanla aldığı notu görmek isteyenler link sorgulaması yapar oldu. Peki AÖF not harfleri ne anlama geliyor?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

    FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

    84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

    77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

    71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

    66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

    61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

    56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

    50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

    46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

    40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

    35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

    0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

        AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandı, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

        AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Lastikler kedilere ev oldu
        Haberler Haberler AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? ✍AÖF ders geçme notu kaç? 🔉2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA