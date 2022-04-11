İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları neler? OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 5 bin geçici işçi alınacak. OGM çatısı altında çalışmak isteyen binlerce kadın ve erkek adaylar başvuru detaylarını araştırıyor. Yayımlanan ilanda başvuruların 11 Nisan'da başlayacağı duyurulmuştu. Peki OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? Kadro dağılımı nasıl?
OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı için başvurular 11 Nisan'da başlayacak. İşçi alımlarında kura yöntemi kullanılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden 15 Nisan'a kadar alınmaya devam edilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ
GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI
- En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
- Cinsiyeti erkek olmak,
- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,
- Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.